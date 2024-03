Si sono svolte ieri a Monaco di Baviera le esequie di Andreas Brehme, ex difensore dell'Inter scomparso nei giorni scorsi. Tanti suoi ex compagni in nerazzurro erano presenti al funerale, tra i quali anche Aldo Serena che su Twitter gli rivolge l'ultimo saluto: "Eravamo in tanti ieri. Tutti gli volevamo bene".

Ieri a Monaco eravamo in tanti al funerale di Andy Brehme. Tutti gli volevamo bene. pic.twitter.com/is0UmQP819 — Aldo Serena (@Aldito11) March 13, 2024