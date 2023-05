L'ex portiere del Milan Mario Ielpo, intervenuto su Radio 24 nel corso di 'Tutti Convocati', si pronuncia sullo stato di forma delle due milanesi in vista dell'Euroderby: "Non vedo favoriti. L'Inter è in grandissima forma e nel miglior momento della stagione.

Però il Milan, al netto dell'infortunio di Rafael Leao, ogni volta che ha dovuto fare la partita in una super sfida ha sempre fatto bene. Dobbiamo riconoscere i meriti di Simone Inzaghi. L'Inter arriva psicologicamente nelle migliori condizioni, con una posizione in ottica qualificazione Champions, non dico al sicuro, ma più tranquilla. Edin Dzeko o Romelu Lukaku nel derby? Mi aspetto Dzeko, l'usato sicuro"