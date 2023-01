Sono ancora fresche le immagini dell'esultenza sopra le righe dei giocatori dell'Argentina dopo l'eliminazione dell'Olanda, certamente non una delle migliori pagine di sportività di Qatar 2022. Una situazione giudicata antipatica anche da Zlatan Ibrahimovic che, interpellato in merito da France Inter, non ha usato mezzi termini nei confronti dei sudamericani: "Messi è considerato il miglior giocatore della storia e sarà ricordato per la vittoria del Mondiale, ma gli altri? Non posso rispettare da professionista chi si comporta così".