Dopo il suo intervento nell'evento monografico a lui dedicato nel corso del Festival dello Sport di Trento, Zlatan Ibrahimovic si è anche fermato in zona mista parlando tra le altre cose della corsa per lo Scudetto. Partendo dalla sua visita a Milanello dopo il derby perso dal Milan per 5-1 sull'Inter: "Cosa ho detto? Non lo dico, se no mi chiamano tutte le squadre... Sono andato lì a salutare e parlare con quelli che conosco. Nulla di particolare.

Per me il Milan è davanti a tutte per lo Scudetto, questa è la quarta volta che lo dico. Ci sono 3-4 squadre forti, quelle che sono davanti. Poi il campionato è lungo, però il Milan lo vedo stabile e con più qualità. Bisogna fare meno errori possibile".