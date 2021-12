Ibra: “Ronaldo il più forte. Mourinho mi ha fatto crescere in campo e fuori”

"Il futuro? Spero di rimanere rossonero per tutta la vita", ha assicurato

In occasione dell’uscita del suo nuovo libro ‘Adrenalina’, Zlatan Ibrahimovic parla così ai microfoni di ‘Che tempo che fa’: “Ronaldo il ‘Fenomeno’? Il più forte. Lo imitavo in campo ma faceva le cose con una velocità incredibile. Mourinho? Grande amico e grande allenatore. Mi ha fatto crescere dentro e fuori dal campo”.

Due parole anche sul futuro: “Il mio contratto scade a giugno? No, il mio contratto non scade. Voglio giocare il più possibile e finché avrò adrenalina giocherò. Mettiamo pressione al Milan per il rinnovo e spero di rimanere in rossonero per tutta la vita. Ho ancora degli obiettivi da poter raggiungere e voglio vincere ancora uno scudetto".