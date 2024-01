Ospite negli studi di Sportitalia, Beppe Iachini si esprime sulla battaglia per lo Scudetto. Un'opinione che non si discosta dalla linea di pensiero più o meno generale: "L'Inter ha la rosa più attrezzata per poter vincere il campionato, ma la Juventus sta facendo un grandissimo campionato. Allegri sta facendo benissimo inserendo e valorizzando anche tanti giovani. Due giocatori che conosco molto bene come Chiesa e Vlahovic hanno recuperato dai rispettivi infortuni e questo è un altro punto di forza. Tra poco l'Inter riprende a giocare in Champions, invece la Juve avrà a disposizione la settimana normale e abbasserà anche il rischio infortuni con la possibilità di allenarsi al top ogni settimana. Questo sarà fondamentale verso marzo-aprile quando le squadre cominceranno ad essere più stanche e stressate".

Il Milan può rientrare in corsa?

"Pioli sta facendo un bellissimo percorso, penso che possano fare un grande girone di ritorno e tornare ad essere pericolosi".