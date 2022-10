Giuseppe Iachini, ex allenatore della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola per analizzare la sfida di stasera tra i gigliati e l'Inter: "La squadra nerazzurra è forte, ha avuto delle difficoltà impreviste ma ha risorse importanti. Per me, come reparto, ha l’attacco più forte della Serie A. è una squadra consolidata, sta portando avanti da anni sempre lo stesso modo di giocare. Ma la Fiorentina è in grado di far risultato e battere chiunque, sarà una partita bella da vedere”.