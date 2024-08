Intervenuto durante 'Ti amo calciomercato', trasmissione di Calciomercato.it, l'allenatore Beppe Iachini ha commentato la situazione di Federico Chiesa negando che non possa essere adatto al 3-5-2, stesso modulo dell'Inter: "Non è vero, è una bugia. Chiesa nel 3-5-2 può giocare da quinto, da attaccante, da seconda punta, può fare anche l'ala nel 3-4-3. Nelle corde ha la tecnica per agire in diverse posizioni. Sarebbe un peccato se andasse via dall'Italia".