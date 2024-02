Da poco nominato allenatore del Bari, Giuseppe Iachini ha parlato nelle scorse ore in conferenza stampa in vista della partita contro il Lecco, caricando la propria squadra con un paragone significativo: "Il Lecco è una buona squadra, l'ho vista già altre volte. Ha qualità e ha gennaio ha cambiato tanto, dobbiamo avere il pensiero di dover giocare contro l'Inter, sfruttando anche i cinque cambi preparando più partite dentro la stessa, bisogna sapere leggere e interpretare, i ragazzi devono imparare a farlo in fretta".