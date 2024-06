Ci sono ben quattro nerazzurri nel Team of the Season della Serie A stilato da WhoScored.com. Dopo il campionato appena concluso, il sito statistico inserisce nella squadra dell'anno i nomi di Alessandro Bastoni (7.06), Hakan Calhanoglu (7.41) e la coppia d'attacco formata da Lautaro Martinez (7.53) e il suo compagni di reparto Marcus Thuram (7.29).

