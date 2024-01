C'è un solo rappresentante dell'Inter nella Top 11 della 22esima giornata del campionato di Serie A stilata da WhoScored.com, sito specializzato in statistiche sportive: si tratta di Alessandro Bastoni, che ha raccolto un punteggio di 7.37. A far la parte del leone è il Torino che ha ben quattro giocatori in formazione.

🇮🇹 Serie A Team of the Week pic.twitter.com/h77U99Gk3B — WhoScored.com (@WhoScored) January 30, 2024