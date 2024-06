L'Italia di Luciano Spalletti è arrivata in queste ore a Berlino e si è subito diretta all'Olympiastadion per il consueto walk around alla vigilia della gara contro la Svizzera, primo ottavo di finale di Euro2024. Come riporta Tutto Mercato Web, con la carovana azzurra sono presenti anche Matteo Marani, presidente della Lega Pro, e Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter e consigliere federale della FIGC.