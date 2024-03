L'ingresso nella squadra titolare di Matthijs de Ligt, annunciato nella conferenza stampa pre Germania-Olanda dal ct Ronald Koeman, dovrebbe andare a discapito di Lutsharel Geertruida, schierato come braccetto di destra nell'amichevole vinta 4-0 contro la Scozia. Il giocatore del Bayern completerà la difesa a tre con Virgil van Dijk e Nathan Aké dal lato di Denzel Dumfries, preferito a Jeremie Frimpong che non ha lasciato una buona impressione venerdì sera alla Johan Cruyff Arena come ala destra mascherata. Lo riporta Voetbal International.