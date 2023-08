Non solo Fifa Coach of The Year 2022/23, conclusasi la stagione scorsa ormai da un po', il massimo organismo calcistico europeo ha stilato anche la classifica dei miglior giocatori dell'anno. Nessun interista sul podio, nonostante la squadra di Simone Inzaghi sia stata finalista di Champions League, podio al contrario composto da Kevin De Bruyne, Erling Haaland e Lionel Messi, due su tre avversari dell'Inter in finale di Istanbul. Se nessun nerazzurro è rientrato nei migliori tre, a tenere alta la bandiera nerazzurra è Marcelo Brozovic, all'ottavo posto della classifica completa.

Di seguito il resto dei nomi

4 İlkay Gündoğan (Germany & Manchester City, now at Barcelona) – 129 points

5 Rodri (Spain & Manchester City) – 110 points

6 Kylian Mbappé (France & Paris) – 82 points

7 Luka Modrić (Croatia & Real Madrid) – 33 points

8 Marcelo Brozović (Croatia & Inter, now at Al Nassr) – 20 points

9 Declan Rice (England & West Ham, now at Arsenal) – 14 points

10 Alexis Mac Allister (Argentina & Brighton, now at Liverpool) – 12 points

11 Jesús Navas (Spain & Sevilla) – 6 points