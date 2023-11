Comincia da sogno il ritorno di Milan Skriniar a San Siro: l'ex Inter approfitta di un'amnesia della difesa del Milan e porta in vantaggio il PSG sotto la stessa Curva Nord che per anni ha inneggiato il suo nome. Ma il Meazza oggi è rossonero e anche la festa finale: i padroni di casa reagiscono infatti immediatamente con Rafa Leao che torna al gol nella notte giusta, giocano una gran partita e passano in vantaggio con Olivier Giroud che chiude il match e riporta a galla la squadra di Stefano Pioli che ora può ancora sperare nella qualificazione.

Vince anche la Lazio di Maurizio Sarri tra le mura amiche dell’Olimpico, dove Ciro Immobile trova la sua prima rete stagionale in Europa. Un gol che basta per battere il Feyenoord e lancia i biancocelesti al secondo posto del Gruppo E a -1 dall’Atletico Madrid.



Atletico che stra-vince al Wanda Metropolitano e condanna definitivamente il Celtic all’addio all’Europa. Reagiscono bene i colchoneros al ko incassato in Liga lo scorso weekend, sfogandosi sui poveri scozzesi: goleada pirotecnica che si ferma solo dopo 6 gol, uno più bello dell’altro che non lascia spazio agli avversari. Finisce con un 6-0 tennistico che manda a casa i Bhoys.

Addio all’Europa anche dell’che cade per 2-0 in casa delsotto i colpi di Evanilson dal dischetto che apre le marcature al 32esimo del primo tempo, e Pepe, in gol al 91esimo. Lusitani secondi in classifica dietro il Barça.Ancora una tripletta per ilancora una volta sotto il segno del solito Erling Haaland: lui la apre, lui la chiude; in mezzo una rete anche di Foden. Campioni d'Europa che mandano direttamente negli inferi gli svizzeri dello, che possono però ancora sperare nell’Europa League. Citizens naturalmente primi del girone a punteggio pieno, sopra il Lipsia.Proprio ilvince per 2-1 in casa della, ma a sottoscrivere il tabellino sono solo i tedeschi. Simons porta in vantaggio gli ospiti, Openda raddoppia, prima dello sfortunato autogol di Henrichs all’81esimo. Un solo punto per i serbi: Europa League tutta da giocarsi con lo Young Boys.