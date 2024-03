Finisce anche la seconda giornata di ritorno degli ottavi di finale di Champions League, e anche oggi triplice fischio che non decreta nessuna sorpresa rispetto alle gare di andata.

Ancora una bella, persino più dell’andata, prestazione da parte del temerario Lipsia, costretta ad arrendersi ad un sofferente Real Madrid al Bernabeu. Al gol del vantaggio di Vinicius replica Orban al 68esimo che riapre le speranze dei tedeschi che non smettono di crederci e provarci fino all’ultimo secondo. Ma il coraggio non basta ai Roten Bullen, la rete di Brahim Diaz all'andata fa la differenza ed è il Real a passare.

Vince anche il Manchester City, ma differentemente dal Real, in scioltezza contro il Copenaghen che trova solo il gol dell’orgoglio con Elyounoussi, rete ininfluente per il risultato e di conseguenza per il passaggio del turno: i Citizens vincono 3-1 grazie ad Akanji, Julian Alvarez e Haaland e conquistano serenamente i quarti di Champions.