Favola senza lieto fine quella scritta questa sera da Lazio e Real Sociedad nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Niente remuntada per gli spagnoli contro il PSG, vittorioso anche al ritorno: dopo il 2-0 dell’andata, Mbappé sottoscrive una doppietta e sfata il tabù degli ottavi: illusoria infatti la rete di Barrenetxea arrivata al 63esimo, l’esultanza della Reale Arena viene smorzata dal VAR, gol in fuorigioco e tabellino che torna sullo 0-2. Risultato che cambia all’89esimo con la firma di Merino che, rete che però vale soltanto per l’orgoglio. A conquistare i quarti sono i francesi che ottengono un pass che non arrivava dal 2021.

Delusione per la Lazio di Maurizio Sarri, che dopo il bell’1-0 dell’Olimpico inflitto al Bayern Monaco, si presenta in Germania senza sfigurare per la prima mezz’ora di gioco. Il primo colpo per i capitolini arriva subito dopo uno spreco enorme di Immobile che trova un fatale effetto boomerang con Harry Kane che inchioda Provedel e mette in discesa la gara dei padroni di casa. I biancocelesti non reggono alla furia bavarese che raddoppia con Muller nel finale del primo tempo; al 66esimo arriva poi il double personale del capitano della Nazionale inglese che chiude il tabellino. Finisce 3-0 per il Bayern Monaco che torna ai quarti di Champions.