"Tutte le squadre sono battibili". A fine primo tempo Romagnoli aveva dettato la via e la Lazio l'ha presa alla lettera, battendo il Bayern Monaco nell'andata degli ottavi di finale di Champions League. Un rigore di Immobile (per fallo di Upamecano, anche espulso) piega la truppa di Tuchel, irriconoscibile e quasi mai pericolosa nei secondi 45'. Nell'altra gara della serata il PSG ha liquidato la Real Sociedad con un 2-0 secco: timbrano il tabellino Mbappé e Barcola in vista del ritorno in terra basca.