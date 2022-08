Nel 2012, l'inferno delle divisioni inferiori scozzesi; nel 2022, il paradiso della Champions League. A dieci anni dall'onta della liquidazione del club, i Glasgow Rangers si riprendono il massimo palcoscenico europeo del club andando a sbancare il Philips Stadion di Eindhoven. Il PSV paga un errore marchiano del proprio difensore Ramalho che si fa soffiare palla da Tillman bravo a servire davanti alla porta Antonio Colak che non deve fare altro che spingerla in porta per regalare alla squadra di Giovanni van Bronckhorst il passaporto per l'Europa che conta.