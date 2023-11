Serata pazza di Champions League in Danimarca: il Copenaghen vince 4-3 contro il Manchester United dopo una gara di rimonte e continui sorpassi... colpi di scena a non finire. Successo di misura per il Bayern Monaco contro il Galatasaray (2-1): doppietta di Kane, accade tutto nei dieci minuti conclusivi. Di misura avanza anche il PSV sul Lens. Tutto facile per il Real Madrid, nonostante un rigore sbagliato dal Braga a inizio gara, parato da Lunin (ha giocato al posto dell'infortunato Kepa, ndr): 3-0 ai portoghesi. L'Arsenal, infine, festeggia a domicilio battendo 2-0 il Siviglia con i gol di Trossard e Saka.