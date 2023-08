Cade l'Olympique Marsiglia: nelle restanti gare di andata del terzo turno preliminare di Champions League si registra la sconfitta seppur di misura dei Phocéens, battuti per 1-0 dal Panathinaikos. Vincono i Glasgow Rangers, che si impongono per 2-1 sul Servette, vittoria importante in casa dello Slovan Bratislava per il Maccabi Haifa. Questi i risultati:

Percorso Campioni

Slovan Bratislava (SVK) - Maccabi Haifa (ISR) 1-2

Percorso Piazzate

Rangers (SCO) - Servette (SUI) 2-1

Panathinaikos (GRE) - Marseille (FRA) 1-0

Nel frattempo, la UEFA ha stabilito la nuova data di AEK Atene-Dinamo Zagabria, rinviata a seguito dei tragici fatti di cronaca dei giorni scorsi: la gara si giocherà il prossimo 19 agosto.