Dopo Mateo Retegui, l'Italia sogna di strappare anche Santiago Castro all'Argentina. Secondo quanto riportato da Tyc Sports l'attaccante del Bologna, obiettivo di mercato dell'Inter, è stimato particolarmente dal ct della Nazionale azzurra.

Spalletti è pronto a muoversi concretamente per naturalizzarlo, ma in Argentina sono sicuri della volontà di Castro di vestire la maglia della Seleccion. E Lionel Scaloni lo ha inserito nella lista dei pre convocati per le prossime due gare con Uruguay e Brasile, valide per la qualificazione al prossimo Mondiale.

Secondo quanto previsto dal regolmento i giocatori possono cambiare Nazionale a condizione che non abbiano giocato più di tre partite con la Nazionale maggiore del Paese che ha deciso di convocarli per primi, comprese le partite amichevoli, e tutte prima di aver compiuto 21 anni.