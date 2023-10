Secondo quanto sostengono i colleghi di Tyc Sports, il Perù è l'avversario ideale contro il quale Lautaro Martínez può interrompere il suo digiuno da gol con l'Argentina che dura da dodici partite. Il Toro, che non scrive il suo nome nel tabellino marcatori da 580 minuti, nei due confronti con la Blanquirroja ha sempre trovato la gioia personale, sia in trasferta che in casa.

L'astinenza, comunque, non è una questione che fa perdere il sonno al ct Lionel Scaloni, che inizialmente potrebbe far accomodare in panchina l'interista: "Lautaro è il secondo marcatore dopo Leo, non siamo preoccupati - ha detto in conferenza stampa -. Lautaro è uno dei nostri giocatori migliori e lo vogliamo. Non ho nemmeno parlato di questo problema con lui. Non siamo preoccupati, non so se lo sia lui, ma immagino di no, l'altro giorno ha fatto una partita spettacolare e non c'è molto altro da dire".