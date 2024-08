C'erano soltanto due giocatori ieri ad Appiano Gentile per allenarsi. Come riporta Tuttosport, si tratta di Zielinski e De Vrij, che stanno provando a riprendersi dai rispettivi infortuni. Nel caso del polacco l'idea è quella di tornare a disposizione per Inter-Lecce. L'olandese rientrerà invece più tardi rispetto al centrocampista.