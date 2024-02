Focus sulla partita di Dusan Vlahovic a San Siro, tra le pagine di Tuttosport. Il serbo ha mancato nuovamente l'appuntamento con il gol al Meazza, dieci partite senza segnare. Un'enormità per uno come lui, con la macchia di un errore al 32' del primo tempo, quando ha sbagliato uno stop in area a tu per tu con Sommer.

Vlahovic era il grande atteso sulla sponda bianconera, ma ha sentito la partita anche più dei compagni. Un fallo subito su Pavard rischiando il giallo, poi le proteste che gli sono valse l'ammonizione. Un paio di chance ancora nel secondo tempo, ma senza trovare lo specchio.