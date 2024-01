Potrebbe essere un ex Inter il prossimo allenatore del Torino. Secondo Tuttosport, infatti, Davide Vagnati si è mosso per Paolo Vanoli, attuale allenatore del Venezia in Serie B e collaboratore di Antonio Conte in nerazzurro.

Vanoli sarebbe in corsa per l'eventuale dopo-Juric insieme a Palladino e Gattuso, ma il primo sembra destinato a restare a Monza, mentre il secondo ha un rinnovo automatico da giugno nel caso in cui dovesse arrivare almeno quarto in Ligue 1 (attualmente l'Olympique Marsiglia è settimo),