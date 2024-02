Il percorso che porterà la Lega Serie A a ridurre da 20 a 18 le squadre partecipanti al campionato è 'ineluttabile', secondo Paolo Scaroni, presidente del Milan, uno dei quattro club che assieme a Inter, Juve e Roma stanno spingendo per questa soluzione, respinta in assemblea martedì scorso. Un concetto che, come sottolinea Tuttosport, è già stato espresso dal numero uno della FIGC, Gabriele Gravina, a Lorenzo Casini, durante la recente riunione delle componenti federali. D’altronde, aggiunge TS, la stessa Lega ha già previsto di dover rinviare le partite delle prime due giornate del campionato 2025-26 delle partecipanti italiane al Mondiale per Club.

Se così fosse, l'Inter, oltre a una tra Juve o Napoli, comincerebbe il suo torneo dalla terza giornata. Una situazione straordinaria che, per i colleghi del quotidiano torinese, non potrà certo ripetersi sempre uguale ogni quattro anni.