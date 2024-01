Nuova riunione ieri in via Allegri, nella sede della FIGC, dove il presidente Gabriele Gravina ha riunito tutti i rappresentanti delle Leghe di A, B e C per capire se si può arrivare all'assemblea straordinaria dell'11 marzo, quella che potrebbe togliere il diritto di veto alle singole componenti in caso di mancato accordo, con una base su cui lavorare.

La A vorrebbe una C con meno squadre per diminuire il flusso di mutualità, la B chiede una retrocessione in meno e la C finanziamenti più robusti. La fumata bianca, come spiega Tuttosport, è complicata. Potrebbe subentrare un sistema di spareggi tra campionati con un sistema però più rigido per le iscrizioni ai campionati, con l'obiettivo di restringere il perimetro del professionismo. La C potrebbe diventare a 40 squadre divise in due giorni, ma le previsioni sono al momento premature.