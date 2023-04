Sarebbero arrivate quasi un milione di richieste da tutto il mondo per assistere dal vivo a Milan-Inter, semifinale d'andata di Champions League, che andrà in scena a San Siro il prossimo 10 maggio davanti a 75mila fortunati. Un tutto esaurito che, dalle stime preliminari fatte dando un'occhiata al listino prezzi, potrebbe portare al record di incassi per una società italiana, superando i 9,1 milioni di euro che il club rossonero fece registrare nella gara contro il Tottenham. La proiezione è sui 10 milioni, ma il dato sarà definitivo soltanto il giorno della partita. Lo riporta Tuttosport.