Tra le operazioni in uscita che l'Inter completerà in estate c'è quella riguardante Valentino Lazaro. "Protagonista di una buona stagione, interrotta in anticipo per un problema all’adduttore della coscia destra - riporta oggi Tuttosport -. L’austriaco è arrivato in prestito dall’Inter e il diritto di riscatto è fissato a 6 milioni, ma il Torino confida di poter chiudere l’affare a un prezzo inferiore, anche perché Lazaro non rientra nei piani nerazzurri".