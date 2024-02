L'incasso di Inter-Juventus di domenica prossima potrebbe superare quello di un altro Inter-Juventus, del 2019, che con 6,6 milioni di euro è in cima alla speciale classifica in Serie A.

Come scrive oggi Tuttosport, sarà un evento planetario. I diritti tv del derby d’Italia sono stati acquisiti da 62 diversi broadcaster, che trasmetteranno il match in 180 differenti Paesi. Si va oltre anche rispetto alla finale recente di Supercoppa Italiana, 40 broadcaster in 160 nazioni.