La Ternana sogna il colpo Sebastiano Esposito, forte del sì che avrebbe strappato all'attaccante classe 2002 di proprietà dell'Inter che dalla scorsa estate è in prestito all’Anderlecht. Secondo Tuttosport, il club umbro, però, potrà tesserarlo solo dopo la cessione di Stefano Pettinari, giocatore che piace parecchio in Serie B pur non avendo un ingaggio abbordabile per la categoria.