Inter-Milan non è una sfida come le altre e il fatto che le due squadre si incontrino in Supercoppa Italiana sta spingendo gli operatori stranieri ad acquistare i diritti tv. "I club hanno accolto le offerte arrivate da Portogallo e Svizzera , due mercati sui quali i diritti tv della competizione erano ancora invenduti - scrive Tuttosport - Nel Paese lusitano si è fatta avanti Sport Tv . Nella confederazione elvetica ha fatto pervenire una proposta Sky Switzerland ".

Come sottolinea il quotidiano, "il pacchetto venduto a Sport Tv e Sky Switzerland non riguarda solo il derby milanese giocato in Medio Oriente, ma prevede la cessione dei diritti tv di Supercoppa italiana e Coppa Italia per la stagione in corso e la prossima". La vendita vale "300mila euro nel computo complessivo dei ricavi internazionali legati a Supercoppa e Coppa Italia del triennio che si chiuderà nel 2024".