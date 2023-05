Non c'è solo l'Inter tra i club interessati ad Alessio Cragno per il futuro. Secondo Tuttosport, infatti, il Torino sta valutando le mosse per il vice di Milinkovic-Savic e la pista che sembra più percorribile è quella che porta al portiere del Monza, mentre la soluzione più economica è rappresentata dal milanista Tatarusanu, che in estate sarà svincolato.