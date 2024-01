Nicolò Barella è nel Team of The Year di EA Sports FC24 scelto da Giovanni Fabbian, centrocampista del Bologna, che due stagioni fa si allenava spesso con il vicecapitano della squadra di Simone Inzaghi, prima di essere eletto miglior giocatore della Serie B con la Reggina alla sua prima stagione da professionista e spiccare il volo in Serie A, alla corte di Thiago Motta. "Barella è un giocatore a cui mi ispiro", la motivazione della scelta di Fabbian.

