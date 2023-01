Nuova avventura in Francia per Ionut Radu. Ma non sarà al Lorient, come era circolato nei giorni scorsi. L'Auxerre ha infatti sorpassato tutti e si assicurerà da domani, secondo TMW, le prestazioni dell'estremo difensore classe 1997. Già fissate, infatti, visite e firma per Radu dopo l'esperienza in prestito alla Cremonese.