I tifosi non perdonano: imbrattato anche l’altro murale di Lukaku a San Siro

'Traditore' e 'Venduto' le parole scritte sul disegno raffigurante il testa a testa con Zlatan Ibrahimovic

L'amore per Romelu Lukaku è definitivamente evaporato, e i tifosi interisti non perdono occasione per sottolinearlo. Anche profanando quelli che solo fino a qualche settimana fa erano i segni visibili e tangibili dell'affetto per Lukaku, come i murales intorno allo stadio di San Siro: dopo la cancellazione di quello sul muro a ridosso dell'ex ippodromo del trotto, ora anche l'altro disegno, quello celebrativo del testa a testa con Zlatan Ibrahimovic, è stato imbrattato con scritte eloquenti con le quali Lukaku viene definito "traditore" e "venduto".