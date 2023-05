È quello di Nicolò Barella segnato contro il Benfica il gol più bello del mese di aprile secondo i tifosi nerazzurri sollecitati da LeoVegas.News.

"Un gol meraviglioso in una serata indimenticabile per i tifosi interisti: il ritorno dei quarti di finale della Champions League contro il Benfica - si legge su Inter.it che rende noto il vincitore del sondaggio nel quale Lautaro Martinez, Joaquin Correa, Jacopo Martini, Tabitha Chawinga, Romelu Lukaku, Federico Dimarco, Robin Gosens e Aleksandar Stankovic -. La rete di Nicolò Barella che ha sbloccato il match contro i portoghesi è la più bella del mese di aprile. I tifosi hanno votato su LeoVegas.News e hanno scelto la giocata sopraffina del centrocampista nerazzurro per il LEOVEGAS.NEWS GOAL OF THE MONTH. Un primo gioco di gambe a liberarsi di un difensore del Benfica, lo scambio nello stretto con Lautaro, l'ultimo decisivo dribbling per mettere a sedere Antonio Silva e Chiquinho e uno straordinario tiro di sinistro imparabile per Vlachodimos: un gol da vedere e rivedere".