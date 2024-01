Yann-Aurel Bisseck è stato votato dai tifosi nerazzurri come LeoVegas.News Player of the Month di dicembre. Il difensore tedesco classe 2000 si aggiudica dunque il riconoscimento di miglior giocatore del mese di dicembre.

Un mese nel quale Bisseck ha collezionato cinque presenze in campionato (4 delle quali con 90' in campo), oltre a una presenza in Coppa Italia. Il minutaggio del difensore è diventato altissimo - complice anche l'assenza di Pavard e Dumfries - e la risposta è stata super: Bisseck ha disputato partite convincenti e ricche di spunti positivi. Nelle cinque partite disputate in campionato con Bisseck in campo l'Inter ha subito un solo gol, a Genova, mantenendo la porta inviolata in 4 occasioni.

Contro il Lecce, il 23 dicembre, Bisseck ha segnato il suo primo gol in maglia nerazzurra, con uno splendido colpo di testa su assist di Calhanoglu. Un gol che lo ha portato a essere il primo difensore dell'Inter nato a partire dal 2000 a segnare in Serie A. In generale, è solo il secondo giocatore nerazzurro nato dal 2000 a trovare il gol nel massimo campionato, dopo Sebastiano Esposito (classe 2002, il 21/12/2019 v Genoa).