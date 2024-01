Fatica a raccogliere consensi la Supercoppa Italiana che si disputerà nei prossimi giorni in Arabia Saudita e che vedrà protagonista anche l'Inter. A chiarire la loro idea in merito sono ora i tifosi della Fiorentina, che sul finire del primo tempo del match contro l'Udinese hanno esposto un eloquente striscione contro la manifestazione: "Non è una presa di posizione solo senso della ragione. No alla Supercoppa in Arabia Saudita".