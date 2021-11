I tifosi del Milan attaccano Calhanoglu: duro striscione contro il turco

Il tifo rossonero: "Il coraggio non è calciare un rigore al decimo minuto, ma restare con tua moglie anche quando sei cornuto. Uomo di merda"

I tifosi del Milan non hanno ancora digerito la rete e l'esultanza dell'ex Hakan Calhanoglu nel derby. L'ultima testimonianza arriva dal duro striscione appeso sul ponte del Portello e riportato in uno scatto dei colleghi di TMW: "Il coraggio non è calciare un rigore al decimo minuto, ma restare con tua moglie anche quando sei cornuto. Uomo di merda".