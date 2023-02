Karim Benzema (Francia / Real Madrid), Kylian Mbappé (Francia / Paris Saint-Germain) e Lionel Messi (Argentina / Paris Saint-Germain) sono i tre giocatori candidati al 'The Best FIFA Men's player' edizione 2022. Il premio verrà assegnato dopo la votazione di una giuria internazionale composta dagli attuali allenatori di tutte le nazionali femminili/maschili (uno per squadra), dagli attuali capitani di tutte le nazionali femminili/maschili (uno per squadra), un giornalista specializzato per ogni territorio rappresentato da una nazionale e tifosi registrati su FIFA.com