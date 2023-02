La FIFA ha annunciato oggi i tre candidati al premio di miglior allenatore della scorsa stagione, che sarà incoronato lunedì 27 febbraio 2023, nella serata di gala che andrà in scena a Parigi. Si tratta di Carlo Ancelotti , che ha vinto Liga e Champions col Real Madrid, Pep Guardiola , re della Premier League alla guida del Manchester City, e Lionel Scaloni , ct dell'Argentina campione del mondo in Qatar.

Il riconoscimento verrà assegnato dopo la votazione di una giuria internazionale composta dagli attuali allenatori di tutte le nazionali femminili/maschili (uno per squadra), dagli attuali capitani di tutte le nazionali femminili/maschili ( no per squadra), un giornalista specializzato per ogni territorio rappresentato da una nazionale e tifosi registrati su FIFA.com