La FIFA ha svelato oggi i candidati per i vari premi del The Best FIFA Football Awards 2022 , la serata di gala che andrà in scena il prossimo 27 febbraio. La votazione pubblica è aperta su FIFA+ e durerà fino alle 23:59 del 3 febbraio 2023, quando verrà comunicata la shortlist dei tre finalisti in ciascuna delle sette categorie. Ecco le varie nomination:

Álisson Becker (Brasile / Liverpool FC)

Yassine Bounou (Marocco / Siviglia FC)

Thibaut Courtois (Belgio / Real Madrid CF)

Ederson (Brasile / Manchester City FC)

Emiliano Martínez (Argentina / Aston Villa FC)

Il Premio FIFA Puskás:

Mario Balotelli (Italia): Adana Demirspor v. Göztepe Spor Kulübü [Süper Lig] (22 maggio 2022)

Amandine Henry (Francia): FC Barcelona - Olympique Lyonnais [UEFA Women's Champions League] (21 maggio 2022)

Théo Hernández (Francia): AC Milan-Atalanta Bergamasca Calcio, [Serie A] (15 maggio 2022)

Alou Kuol (Australia): Iraq U23 v. Australia U23 [AFC U23 Asian Cup] (4 giugno 2022)

Kylian Mbappé (Francia): Argentina v. Francia [FIFA World Cup Qatar 2022™] (18 dicembre 2022)

Francisco González Metilli (Argentina): Club Atlético Central Córdoba contro Club Atlético Rosario Central [Primera División] (1 agosto 2022)

Marcin Oleksy (Polonia): Warta Poznań v. Stal Rzeszów [PZU Amp Futbol Ekstraklasa] (6 novembre 2022)

Salma Paralluelo (Spagna): FC Barcelona v. Villarreal CF [Liga F] (2 aprile 2022)

Dimitri Payet (Francia): Olympique de Marseille v. PAOK Thessaloniki FC [UEFA Europa Conference League] (7 aprile 2022)

Richarlison (Brasile): Brasile v. Serbia [Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022] (24 novembre 2022)

Alessia Russo (Inghilterra): Inghilterra v. Svezia [UEFA Women's EURO 2022] (26 luglio 2022)

Il premio per il miglior tifoso FIFA:

Abdullah Al Salmi (Arabia Saudita): Abdullah ha viaggiato a piedi dalla sua città natale di Jeddah al Qatar, attraversando a piedi il deserto dell'Arabia Saudita, per sostenere la sua squadra nazionale alla Coppa del Mondo FIFA.

Tifosi della nazionale argentina (Argentina): i tifosi argentini si sono recati in Qatar in numero impressionante per fornire un incredibile supporto alla loro squadra, che ha vinto la Coppa del Mondo FIFA, e milioni di tifosi hanno poi dato il benvenuto ai loro eroi a Buenos Aires e in tutto il paese.

Tifosi della nazionale giapponese (Giappone): i tifosi giapponesi si sono guadagnati il riconoscimento mondiale per la loro tradizione di aiutare a pulire lo stadio dopo le partite della Coppa del Mondo.