L'Union Berlino non è il Bayern Monaco, ma Robin Gosens è quasi come... Harry Kane. Nel raccontare l'arrivo al club di Köpenick dell'esterno proveniente dall'Inter, il quotidiano tedesco TagesSpiegel fa un curioso parallelo con quanto avvenuto in casa Bayern con l'acquisto dell'attaccante dal Tottenham: "Non ci saranno folle esultanti. Probabilmente nemmeno gli aggiornamenti in tempo reale dalla rotta di volo. E nemmeno una conferenza stampa con il capo del club per la presentazione non è all'ordine del giorno a Köpenick. L'Union on è l'FC Bayern Monaco e Robin Gosens non è Harry Kane. Anche se la saga sul suo futuro, sulla sua persona, ha assunto tratti epici simili. Con Kane, le voci si sono trascinate per un'intera estate fino al suo arrivo in Baviera venerdì. Per Gosens, che è ancora sotto contratto con l'Inter, si parlava già a giugno di un passaggio all'Union. Nel mentre è stato vicino anche al Wolfsburg ma poi ha deciso di restare a Milano. Ora, il suo arrivo torna a essere un tema nella capitale tedesca".

Il quotidiano ricorda anche che Gosens si avvicina al suo debutto in Bundesliga, lui che ha avuto un cammino professionale particolare: "Da giovane si è trasferito in Olanda, dove ha mosso i primi passi da professionista. Si è poi trasferito all'Atalanta e infine all'Inter. Almeno nel calcio di club, la Germania sin qui l'ha vista solo in Champions League. All'Union Berlino Gosens dovrebbe aspettarsi uno stipendio più basso, ma darebbe ad un club debuttante in Champions come l'Union quell'esperienza che è un fattore fondamentale".