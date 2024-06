Lautaro Martinez è il miglior giocatore della Serie A 2023-2024 anche per il magazine della Gazzetta dello Sport 'SportWeek', che nel numero in edicola domani propone i suoi Oscar del campionato, assegnati con la collaborazione di Fabio Capello. Se la scelta del Toro come MVP appariva alquanto scontata, meno, secondo l'anticipazione on line, lo sono gli altri riconoscimenti dati, che verranno svelati domani.