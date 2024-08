Grande interesse in Spagna attorno alle vicende di Mika Faye, ventenne difensore centrale del Barcellona. Il giocatore, come riporta Sport, non si è allenato con il resto dei compagni di squadra. Non ci sono motivi di carattere fisico alla base della decisione, bensì la possibilità di lasciare la Catalogna.

Il Rennes e il Besiktas sono le squadre citate nell'articolo come quelle più vicine al possibile acquisto. I turchi hanno fatto una proposta da 10 milioni di euro.