Marotta, Baccin, Ausilio e Zanetti: tutta la dirigenza dell'Inter era presente questa mattina ad Appiano Gentile per la prima seduta di allenamento della squadra di questa settimana. La volontà, riferisce Sport Mediaset, è quella di fare quadrato intorno all'allenatore Simone Inzaghi, alla vigilia dei quattro duelli dentro-o-fuori tra Coppa Italia e Champions League.

Relativamente alle possibili scelte di formazione, confermato il ritorno di Federico Dimarco che giocherà da titolare con Matteo Darmian giocherà a destra uscendo dal trio difensivo dove era stato spostato per via delle defezioni delle ultime settimane. Unico ballottaggio quello per la prima punta da affiancare a Lautaro Martinez: puntare su Romelu Lukaku o andare su Edin Dzeko?