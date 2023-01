Nonostante il passo indietro verbale di ieri, il vero regista dell'operazione Milan Skriniar al Paris Saint-Germain è proprio Christophe Galtier. Secondo quanto riferito da Sport Mediaset, più che il PSG è lo stesso tecnico che spinge per avere il difensore slovacco già a gennaio. La trattativa rimane comunque molto complicata anche perché l'Inter non avrebbe il tempo necessario per trovare il sostituto. Inter che aspetta una risposta da Stefan de Vrij, al quale è stato proposto un rinnovo alle cifre attuali e nel mirino di Villarreal e Newcastle.