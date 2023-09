Archiviate le prime tre giornate di campionato e approfittando della sosta per le nazionali, in casa Inter è tempo già di primi bilanci. Sportmediaset ha analizzato l'impatto e le prestazione degli ultimi arrivati a Milano. Promossi sicuramente Thuram e Sommer: il primo ha fatto capire di essersi subito immerso a pieno nel gioco di Inzaghi e di aver già trovato l'intesa con Lautaro, il secondo ha tenuto inviolata la porta tre volte su tre e ha dimostrato di essere difficilissimo da battere, seppur non esteticamente bellissimo.

C'è grande attesa per Pavard e Frattesi (usato fin qui poco), mentre c'è curiosità per vedere all'opera Klaassen: trovare spazio non sarà facile, ma l'olandese può tornare utile grazie alla sua qualità. Cuadrado e Arnautovic hanno inciso invece già con un assist a testa.